Kocaeli'de "yok artık" dedirten kurtuluş! Araçla havada asılı kaldı, sıyrıklarla yırttı

Kocaeli'nin Eskihisar mevkiinde bir araç, demir korkulukları aşarak istinat duvarında asılı kaldı. Park halindeki 4 araca zarar verdi. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye sevk edilirken, asılı kalan araç kurtarma ekiplerince çıkarıldı.

Kocaeli'de korkutan bir kaza meydana geldi.

B.H. idaresindeki 34 JT 9189 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Eskihisar mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki demir korkulukları aşarak istinat duvarından 1461 Sokak'a düştü.

SÜRÜCÜ UCUZ KURTULDU

İstinat duvarıyla araçlar arasında asılı kalan ve park halindeki 4 araca zarar veren otomobilin sürücüsü kazada hafif şekilde yaralandı.

VATANDAŞLAR OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ambulansta tedavi edilirken, asılı kalan otomobil kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı.