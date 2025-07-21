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Düğün takılarıyla ortadan kaybolmuştu! Evine geri dönen eş affedildi: Arkadaş kurbanı olmuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Düğün takılarıyla ortadan kaybolmuştu! Evine geri dönen eş affedildi: Arkadaş kurbanı olmuş
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de düğünden 3 gün sonra takılarla birlikte ortadan kaybolan antrenör Hüseyin Cumhur Acar, günler sonra evine döndü. Acar'ın eşi Ş.A., olayla ilgili "İddialar gerçek değil, arkadaş kurbanı olmuş. Hata yaptı ama hiçbir şey insanın canından önemli değil" diye konuştu.

Denizli'nin amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor'un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, 12 Temmuz Cumartesi günü güzellik uzmanı Ş.A. ile evlendi. Yeni evlenen Acar, düğünden 3 gün sonra kayıplara karıştı. Teknik direktörün, eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldığı, ancak bir daha geri dönmediği belirtildi. Acar'dan haber alınamaması üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldı.

GÜNLER SONRA EVİNE DÖNDÜ

Düğünden 3 gün sonra ortadan kaybolan Acar'ın sanal ortamda oynadığı kumar ve iddia oyunları nedeniyle yaklaşık 2 milyon TL borcu olduğu iddia edildi. Düğünde kendisine ve eşine takılan paralar ile altınları da alarak evi terk eden Acar'ın, borcun ailesine yansımaması için ortadan kaybolduğu düşünüldü. Önceki gün akşam saatlerinde kendisine ulaşılan Acar, evine geri döndü.

Eve dönen eşini yaptığı hatadan dolayı affeden gelin Ş.A., kocasının arkadaş kurbanı olduğunu savundu. Ş.A. şunları söyledi:

"Eşimi 18 Temmuz Cuma akşamı karakoldan sağ salim aldık. Bizim için de kaybolduğu ilk günden beri tek istediğimiz ona kavuşmaktı. Evet yaptı bir hata ama hallolmayacak şeyler değil, hiçbir şey insanın canından önemli değil. Biz 4 yıldır birlikteyiz, düğünümüz olur olmaz böyle bir şey yaşamam kabul edilir bir şey değildi ama yıllardır bana bir zararı olmadı, herkesten çok hep yanımda olan oydu.

"HER İNSAN HATA YAPAR"

Yaptığı hata düzeltilmeyecek bir hata olsa ben affetmezdim. Her insan hata yapar, O da yaptı bir hata ama hiçbir şey onun canından kıymetli değil. Hakkında çıkan kumar iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Evet borç olduğu doğruymuş fakat alacak verecek meselesi yüzünden tamamen mağdur edilen kişi kendisi olduğu için bunalıma girip bu durum yaşanmış"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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