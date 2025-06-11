Düğünden dönüyorlardı... Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Çorum'da düğünden dönen minibüs devrildi, araçtaki 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Adana'da katıldıkları düğünden sonra Samsun'a dönen vatandaşların bulunduğu minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.