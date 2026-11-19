Karaman'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 60 yaşındaki yürüme engelli İmdat Yılmaz'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Yılmaz'ın cami arkadaşı, “Dün akşam birlikte namaz kıldık, sabah evinin ışığı hiç sönmedi” dedi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş veya kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilen Yılmaz'ın, 6 yıl önce hayırseverlerin desteğiyle umre hayalini gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi.

Dün akşam birlikte namaz kılmışlardı! Sabah evinde ölü bulundu

CAMİ ARKADAŞLARI ŞÜPHELENİP EVİNE GİTTİ, ACI GERÇEKLE KARŞILAŞTI

Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan yürüme engelli İmdat Yılmaz'dan (60) haber alamayan cami arkadaşları, durumunu merak ederek evine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan arkadaşları, içeri girdiklerinde Yılmaz'ı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş veya kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimalleri değerlendiriliyor.

Dün akşam birlikte namaz kılmışlardı! Sabah evinde ölü bulundu

"DÜN AKŞAM BİRLİKTE NAMAZ KILDIK, SABAH EVİNİN IŞIĞI HİÇ SÖNMEDİ"

İmdat Yılmaz'ı son olarak dün akşam yatsı namazının ardından gördüğünü anlatan cami cemaatinden Hasan Hüseyin Kurt (68), "Namazlarda genellikle görüşürdük. Bazen onun engelli aracıyla birlikte dolaşırdık. Dün yatsı namazından sonra da 'Gel Hasan Hüseyin abi, seni biraz gezdireyim' dedi. Birlikte dolaştık, geldik. Burada biraz sohbet ettik. 'Nasılsın komşum, iyi misin?' diye sordum. 'Elhamdülillah, çok iyiyim' dedi. Sabah namazında kalktığımda evinin ışığının hala yandığını gördüm. Normalde sabah namazına giderken ışığını söndürürdü. Bugün ışığı hiç sönmedi. Rahatsızlandığını ve bu yüzden camiye gidemediğini düşündüm" dedi. Yılmaz'ın çevresinde sevilen ve camiye düzenli olarak gelen biri olduğunu belirten Kurt, "Hocalar burada çok toplanır, birlikte çay içerlerdi. Sohbet etmeyi çok severdi. Çocuk yaşta geçirdiği bir hastalık nedeniyle engelli kalmıştı. Çift bastonla veya engelli aracıyla dolaşırdı. Buna rağmen camiye devamlı gelirdi. Namazlarını aksatmazdı. Genellikle de müezzinlik yapardı" diye konuştu.

Dün akşam birlikte namaz kılmışlardı! Sabah evinde ölü bulundu

6 YIL ÖNCEKİ UMRE HAYALİ YÜREK BURKTU

Öte yandan, hayatını kaybeden İmdat Yılmaz'ın 6 yıl önce hayırseverlerin desteğiyle kutsal topraklara giderek en büyük hayallerinden biri olan umre ziyaretini gerçekleştirdiği öğrenildi.

Dün akşam birlikte namaz kılmışlardı! Sabah evinde ölü bulundu

O tarihte İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonlarına konuşan Yılmaz, kendisine destek olan cami cemaatine ve hayırseverlere teşekkür etmişti. Yılmaz, 6 yıl önce yaptığı açıklamada, "Cami cemaatinden ve bu bağış kampanyasına destek olan din kardeşlerimin hepsinden Allah bin kere razı olsun. Benim umreye gitmeme vesile olanlara orada tek tek dua edeceğim. Rabbim oraya gitmeyi herkese nasip etsin. Benim en büyük sevincim Miraç Gecesinde orada olmamdır. Kutsal topraklara gitmeyi çok istiyordum. Hacca ve umreye gidenleri gördüğümde hep ağlıyordum. Dua edip dururdum, Allah'ım bir gün bana da nasip et diye" ifadelerini kullanmıştı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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