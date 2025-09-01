Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Duran araçlara çarpmamak için kendi canını hiçe saydı! Otomobilini şarampole sürdü

Duran araçlara çarpmamak için kendi canını hiçe saydı! Otomobilini şarampole sürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta duran araçlara çarpmamak için direksiyonunu şarampole kırdı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün öğle saatlerinde Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen bir kazada ibretli anlar yaşandı.

Manavgat istikametine seyir halindeki otomobilin sürücüsü Tekandız Kavşağı'na geldiğinde ışık sisteminde kırmızıda duran araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Sürücünün ani refleksi ile kaza kıl payı atlatılırken otomobil yol kenarında bulunan tarlaya girdi.

SÜRÜCÜ ARACINA BİNEREK YOLUNA DEVAM ETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün kazayı yara almadan atlattı belirlendi. Otomobil, vatandaşların yardımıyla tarladan yola çıkarılırken, olay yerine gelen Jandarma ekiplerinin sürücüyle görüşmesinin ardından sürücü aracına binerek yoluna devam etti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde seyir halindeki otomobilin kavşak sisteminde kırmızı ışığın yanması ile duran araçlara çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı ve sağ şeritteki tur aracının yanından emniyet şeridine geçmeye çalıştığı, o sırada emniyet şeridinde duran motosikleti fark eden sürücünün son bir hamle yaparak motosiklete çarpmamak için otomobili yol kenarındaki tarlaya sürdüğü görüldü.

