İki uçak havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İki uçak havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var






ABD’nin Colorado eyaletinde iki küçük uçak havada çarpıştı. Fort Morgan Belediye Havaalanı yakınlarında meydana gelen kazada uçaklardan biri Cessna, diğeri ise Extra Flugzeugbau EA300 tipi olarak açıklandı. Çarpışmanın ardından her iki uçak da alev alarak yere düştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı.

ABD'nin Colorado eyaletinde gökyüzü bir anda savaş alanına döndü. Fort Morgan Belediye Havaalanı yakınlarında iniş yaklaşmasındaki bir Cessna uçağı, ikinci bir uçakla havada çarpışarak yere çakıldı. Her iki uçak da alev alarak yandı, olayda en az bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

SON YAKLAŞMA FELAKETE DÖNÜŞTÜ

Morgan County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 10:45 civarında alınan acil çağrı üzerine ekipler, havaalanı yakınındaki tarlalara yönlendirildi. Olay yerine ulaşıldığında iki uçağın alevler içinde enkaza dönüştüğü tespit edildi.

İki uçak havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Yapılan ilk incelemelere göre, küçük bir Cessna uçağı, piste iniş yapmaya çalışırken Extra Flugzeugbau EA300 tipi ikinci bir uçakla çarpıştı. Tanıklar, gökyüzünde meydana gelen çarpışmanın ardından her iki uçağın da kontrolsüz şekilde düşüp alev aldığını aktardı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YANGINA MÜDAHALE DRAMATİK ANLARA SAHNE OLDU

Uçaklardaki toplam dört kişiden biri, ikinci uçakta bulunan yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı uçakta bulunan diğer kişi hastaneye kaldırıldı. Cessna’daki iki yolcu ise hafif yaralarla kazayı atlattı ve olay yerinde tedavi edildi.

Kazanın hemen ardından bölgeye ulaşan vatandaşlar ve ilk müdahale ekipleri, yanan enkazı söndürmek için seferber oldu. Enkazdan yoğun dumanlar yükseldiği, çevrede panik ve kaos yaşandığı kaydedildi.

FAA VE NTSB DEVREDE: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), çarpışmayla ilgili ortak bir kapsamlı soruşturma başlattı.

Morgan County Şerif Ofisi, olay sonrası yayınladığı resmi mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bu trajik olayda hayatını kaybeden kişinin ailesine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Yangın söndürme sürecinde gönüllü olarak yardım eden vatandaşlarımıza da minnettarız. Soruşturma halen devam etmektedir."

COLORADO SEMALARI NEDEN TEHLİKEDE?

Son yıllarda özellikle küçük havaalanlarında artan hava trafiği, çarpışma riskini de beraberinde getiriyor. FAA verilerine göre, küçük hava araçlarının sayısındaki artış, iniş-kalkış koordinasyonundaki eksikliklerle birleşince, benzer kazaların yaşanma ihtimali ciddi biçimde yükseliyor.

Kaynak: Dış Haberler

