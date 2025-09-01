Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Anne babasını dövdü, aracı uçuruma sürükledi! Polis peşine düşünce sürücüyü rehin aldı

Anne babasını dövdü, aracı uçuruma sürükledi! Polis peşine düşünce sürücüyü rehin aldı

- Güncelleme:
Suç, Bipolar Bozukluk, Darp, Kaza, Polis, Hatay, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da bipolar bozukluğu teşhisi konulan genç, kullandığı aracı uçuruma sürdü. Araçtaki babası el frenini çekince anne-babasını darbeden şahıs ardından ‘Dur' ihtarına uymayıp 5 araca çarptı. 1 kişiyi de rehin alan genç, polislerin uzun uğraşları sonucunda gözaltına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki A. G. isimli şahsa 5 yıl önce yapılan muayene sonrasında bipolar bozukluğu teşhisi konuldu.

ANNE BABASINI DARBETTİ

Yayladağı istikametinden kent merkezi istikametine gittiği esnada ailesiyle sorun yaşayan A.G., kriz geçirerek kullandığı arabayı uçuruma sürdü. Gümüş uçuruma arabayı sürdüğü esnada babası H.G., el freni çekerek arabayı durdu. Arabayı durdurduktan sonra sinirlenen şahıs, babası H.G. ile annesi B.G'yi darp ederek arabadan aşağıya attı.

Anne babasını dövdü, aracı uçuruma sürükledi! Polis peşine düşünce sürücüyü rehin aldı - 1. Resim

BAŞKA BİR SÜRÜCÜYÜ REHİN ALDI

Anne ve babasını darp eden şahıs, araca binip 3 araca çarparak kaçtı. Araçlara çarparak ilerleyen şahıs, Harbiye Mahallesi'nde uygulama noktasındaki polislerin ‘dur' ihtarına uymayıp kaçarken 2 araca daha çarpıp durdu. Araçtan inerek kaçmaya çalıştığı sırada polislerin hava ateş açmasıyla panik yaşayan şahıs, yol üzerinde bulunan S.G. isimli vatandaşın aracına binerek sürücüyü rehin aldı.

Anne babasını dövdü, aracı uçuruma sürükledi! Polis peşine düşünce sürücüyü rehin aldı - 2. Resim

GÖZALTINA ALINDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda; kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın, yapılan üst aramasında herhangi bir suç aleti bulunamadı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, darp edilen anne ve babaya ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan anne B.G. ve baba H.G'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

