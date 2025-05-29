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Düzce'de çok sayıda ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Düzce&#039;de çok sayıda ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak silah imalathanesine yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız silah ve tüfek ile parça ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından silah mühimmat kaçakçılığı yapıldığına dair alınan istihbarı bilgiler üzerine yapılan çalışmada Merkez ilçe Çay Mahallesi'nde U.A. isimli şahsın ruhsatsız iş yerinde arama yapıldı.

Düzce'de çok sayıda ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi - 1. Resim

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet el yapımı ruhsatsız tabanca gövdesi, 9 adet el yapımı ruhsatsız tabanca namlusu, 107 adet tekli tüfek namlusu, 51 adet çiftli tüfek namlusu, 2 adet üçlü tüfek namlusu, 2 adet havalı tüfek namlusu, 3 adet tabanca şarjörü, 257 adet sürşarjlı test fişeği, 77 adet tabanca fişeği, 1 adet torna makinesi, 2 adet sanayi tipi matkap, 1 adet pulanya makinesi, ve 1 adet pim tezgahı ele geçirildi.

Silah mühimmat kaçakçılığı yapmak maksadıyla ruhsatsız imalathane işleten şüpheli U.A. hakkında 6136 ve 2521 sayılı kanun gereği adli tahkikat başlatıldı. Şahıs işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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