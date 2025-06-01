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Edirne'de bir otomobilin bagajından çıktı! Neoklasik döneme ait

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa'dan yola çıkan bir aracı kent girişinde durdurdu. Otomobilde arama yapılırken, bagajda neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağını tespit etti.

KENT GİRİŞİNDE DURDURULDU

Ekiplerin ortak çalışmasıyla Manisa'dan yola çıkan otomobil kent girişinde durduruldu.

Edirne'de bir otomobilin bagajından çıktı! Neoklasik döneme ait - 1. Resim

BAGAJDAN ÇIKTI

Araçta yapılan aramada bagajdaki çarşafa sarılmış yaklaşık bir metre boyunda mermer kadın heykeli ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekiplerce 3 zanlı gözaltına alındı, heykel müze yetkililerine teslim edildi. Müze yetkilileri, başsız heykelin 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden olduğunu belirtti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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