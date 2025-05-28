Elazığ'da dehşet! Husumetlilerine pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Mayıs 2025 09:21 - Güncelleme: 28 Mayıs 2025 09:34 - Güncelleme:

Elazığ’da kimliği tespit edilemeyen bir grup tarafından husumetlilerine yönelik gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda, 2’si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kan donduran olay, gece saatlerinde Ulukent Mahallesi Mevlana Cadde’sinde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen saldırganlar, otomobil ile husumetlilerinin olduğu bölgeye geldi. Araçtan pompalı tüfekle ateş açan saldırganlar bir iş yerinin önünde oturan E.A., Ö.M., Y.B., C.Ç., M.F.A, N.R.P., E.B. ve G.B.’yi yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. 2'Sİ AĞIR 8 YARALI Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan E.A. ve Ö.M.’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci