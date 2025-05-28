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Elazığ'da dehşet! Husumetlilerine pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da kimliği tespit edilemeyen bir grup tarafından husumetlilerine yönelik gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda, 2’si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kan donduran olay, gece saatlerinde Ulukent Mahallesi Mevlana Cadde’sinde meydana geldi. 

Kimliği tespit edilemeyen saldırganlar, otomobil ile husumetlilerinin olduğu bölgeye geldi. Araçtan pompalı tüfekle ateş açan saldırganlar bir iş yerinin önünde oturan E.A., Ö.M., Y.B., C.Ç., M.F.A, N.R.P., E.B. ve G.B.’yi yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

Elazığ'da dehşet! Husumetlilerine pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

2'Sİ AĞIR 8 YARALI

Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan E.A. ve Ö.M.’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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