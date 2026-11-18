Erzincan'da evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulunan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Emirhan Çelik, iki gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Silah sesini duyarak odaya giren iki arkadaşının ihbarıyla hastaneye kaldırılan Çelik'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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Erzincan'da iki gün önce evinde başından silahla vurulmuş şekilde bulunan 24 yaşındaki uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hocabey Mahallesi 1052. Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katında yer alan dairede, 16 Kasım'da saat 02.45 civarında silah sesi duyuldu.

Edinilen bilgiye göre, Uzman Çavuş Emirhan Çelik'in (24) evine misafirliğe giden iki arkadaşı, silah sesinin sonrasında sesin geldiği odaya gitti. Çelik'i başından tabancayla vurulmuş şekilde bulan arkadaşlarının ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Erzincanda başından vurulmuş halde bulunan uzman çavuştan acı haber

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin sonrasında Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Çelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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