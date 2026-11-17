Rusya’nın Kemerovo bölgesinde An-12 tipi nakliye uçağının düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Rus basını, havada alev alan uçağın mürettebatının son ana kadar yerleşim yerlerine düşmesini önlemeye çalıştığını duyurdu.

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Rusya'nın Kemerovo bölgesinde, Yagunovo köyü yakınlarında An-12 tipi nakliye uçağı düştü.

Kazanın ardından bölgeden dumanlar yükseldi. Rus basınına göre kazada 17 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü! 17 kişi hayatını kaybetti

UÇAK HAVADA ALEV ALDI

Novosibirsk'ten Kansk'a uçuş gerçekleştiren uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle havada alev aldı.

Mürettebatın, uçağı yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak için son ana kadar mücadele ettiği öne sürüldü.

Bölge Valisi İlya Seredyuk da Yagunovo köyü yakınlarında bir uçak kazası meydana geldiğini duyurdu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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