Erzurum'da filmlere taş çıkartan operasyon: Tam 1 hafta sürdü! PÖH'ü harekete geçiren cinayet

Erzurum'da alacak verecek tartışması yaşadığı kişiyi öldüren katil zanlısı ve ona yardım eden 3 kişi İHA ve PÖH'ün devreye girmesiyle yakalandı. 1 hafta boyunca takip edilen şüpheliler saklandıkları bungolov evde yakayı ele verdi.

Film gibi olay Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşandı. İlçedeki akaryakıt istasyonunda yaşanan olayda aralarında alacak verecek meselesi bulunan 31 yaşındaki müteahhit Y.I., petrol işletmecisi Hayati Yazıcı'yı öldürdü.

ARACIN SAHİBİ YAKALANDI

Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, siyah renkli bir araçla bölgeden uzaklaşan Y.I. kayıplara karıştı. Aracın sahibi olduğu tespit edilen Turan Ö. ise cinayetten kısa süre sonra gözaltına alındı.

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Turan Ö., ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını savunarak, olay esnasında Karaçoban ilçesinde olduğunu, şahsı daha önce Hınıs ilçe girişi yakınlarında araçtan indirdiğini, sonrasında nereye gittiğini bilmediğini söyledi.

1 HAFTA BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Cinayet sonrası kaçan Y.I. ve ona destek olan şahısların yakalanması için polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. İlçe çıkışlarında denetim noktaları oluşturulurken şüphelinin kaçış güzergâhları da güvenlik kameraları üzerinden takip edildi.

Bir haftalık takibin ardından katil zanlısı Y.I. ve 3 şahıs, filmleri aratmayan bir operasyon sonucu Erzurum Ovası'ndaki bir bungalov evde yakayı ele verdi.

İHA, PÖH HEPSİ DEVREYE GİRDİ

Arama ve çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelinin bir araçla Yakutiye ilçesi Çayırca Mahallesi hobi bahçelerindeki bir eve gelip saklandığını belirledi. Bungalov ev insansız hava aracı (İHA) ve ekiplerce yaklaşık 10 saat izlendi, takibe alındı.

Bu arada aynı saatlerde evden çıkan bir araç takibe alındı. Erzurum otogarı civarında durdurulan araç içerisindeki şüpheliler E.S. (36) ile Ö.Y. (33) gözaltına alındı.

Gerekli değerlendirmeler sonrası özel harekat polisi (PÖH) timi ve Havacılık Şubesi desteğiyle operasyon başlatıldı. Polis operasyon sonucu; cinayet zanlısı Y.I. ile akrabası A.I.'yı gözaltına aldı.

Adreste yapılan suç aletiyle birlikte 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şahıslar, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Bu arada operasyona, birkaç gün önce geçirdiği kaza sonucunda yaralanan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Enes Keleş'in soyadı verildi.