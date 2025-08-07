Esenyurt'ta taksici dehşeti! Tartıştığı genç kızı tek yumrukla bayılttı

Olay, öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 34 TAN 59 plakalı ticari taksinin sürücüsü ile genç bir kadın arasında tartışma çıktı.

TEK YUMRUKLA BAYILTTI!

İddialara göre, yolun karşısına geçmek isteyen kıza, taksi sürücüsü Arda P. yol vermedi. Duruma sinirlenen genç kız, taksinin önünü kesip fotoğrafını çekti. Bunun ardından ikili tartışmaya başladı.

Taksici, aracından inmeden camdan dışarı doğru uzanarak genç kızı itmeye çalıştı. Tartışma büyüyünce taksici, ani bir hareketle genç kıza yumruk attı. Aldığı darbe sonucu yere yığılan genç kadın baygınlık geçirdi.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar baygın haldeki genç kıza yardım etmeye çalıştı. Genç kız hastaneye kaldırılırken, taksicinin ise olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Genç kız taksiciden şikayetçi olurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.