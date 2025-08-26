Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!

Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak eski belediye başkanlarından İsmail Eşref’in içinde bulunduğu araç, tır ile çarpıştı. Eşref'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana gelen kazada eski belediye başkanı İsmail Eşref’in kullandığı otomobil, tır ile çarpıştı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç trafik ışıklarına çarparak durabilirken, şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü! - 1. Resim

Polis, maddi hasar oluşan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da iki grubun kavgası dehşetle sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diyarbakır'da iki grubun kavgası dehşetle sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var - 3. Sayfaİki grubun kavgasında silahlar patladıİzmir'de yürek yakan kaza: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı - 3. Sayfaİzmir'de yürek yakan kaza: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadıMalatya'da yolcu otobüsünden cephane çıktı! - 3. SayfaMalatya'da yolcu otobüsünden cephane çıktı!Nevşehir'de boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri hastanede can verdi - 3. SayfaNevşehir'de boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri öldü!Diyarbakır'da apartman yangını: 4 kişi yaralandı - 3. SayfaDiyarbakır'da apartman yangını: 4 kişi yaralandıBakan Yerlikaya duyurdu: Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan şahıs yakalandı - 3. SayfaBakan Yerlikaya duyurdu: O şahıs yakalandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...