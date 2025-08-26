Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Güncelleme:
Zonguldak eski belediye başkanlarından İsmail Eşref’in içinde bulunduğu araç, tır ile çarpıştı. Eşref'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana gelen kazada eski belediye başkanı İsmail Eşref’in kullandığı otomobil, tır ile çarpıştı.
ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç trafik ışıklarına çarparak durabilirken, şans eseri kazada yaralanan olmadı.
Polis, maddi hasar oluşan kazayla ilgili soruşturma başlattı.
