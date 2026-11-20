Antalya'da Moldova uyruklu kadın evinde bıçaklanmış vaziyette ölü bulundu. Kadının şüpheli eşinin ise ormanlık alanda intihar ettiği tespit edildi.

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Bugün sabah saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi üzerindeki bir sitede iddiaya göre, K.Y. eski eşi Moldova uyruklu Snezhan Petrova Kıoroglo'nun (50) ikametine geldi.

BIÇAKLA ÖLDÜRÜP KAÇTI

Burada çıkan olayda tartışmada K.Y., eşini bıçakla göğsünden yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese olay yeri inceleme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Kıoroglo'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Moldova uyruklu kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eski eş dehşeti! Kadını öldürüp kendisini de ağaca astı

KENDİNİ AĞACA ASMIŞ

Olayın ardından kaçan eski eş K.Y.'nin, Kargıcak Mahallesi'ndeki ormanlık alana gittiği ve burada kendisini bir ağaca iple asarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eski eş dehşeti! Kadını öldürüp kendisini de ağaca astı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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