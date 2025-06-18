Eski eşini öldürüp oğlunu yaralamıştı! Kan donduran detaylar çıktı: Cinsel içerikli sitede gördüm

Kocaeli'de eski eşini öldürüp, oğlunu yaralayan Mustafa Y. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Kan donduran iddianamede şahsın "cinsel içerikli videolar" ve yaraladığı oğlunun öz olmadığı iddiasına yer verildi. İncelemelerde ise şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. İşte kan donduran detaylar.

27 Temmuz 2024 tarihinde Yeni Mahallesinde eski eşi Sözen Tutci'nin (55) evine gelen Mustafa Y. (49), tabancayla ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kalırken, Mustafa Y. müdahale etmeye çalışan oğlu Vedat Y.'yi (33) de bacağından vurdu. Vedat Y.'de babasına silahla ateş ederek yaraladı.

TUTUKLANMIŞTI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sözen Tutci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Vedat Y., tekerlekli sandalye ile sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağır yaralanan Mustafa Y., Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Mustafa Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Sözen Tutci ile Mustafa Y'nin 1995'de evlendikleri, 5 çocukları olduğu ve 23 yıl evli kaldıktan sonra aralarındaki anlaşmazlıklar sebebiyle 2018'de boşandıkları yer aldı. Boşandıktan sonra Mustafa Y'nin Mersin'e taşındığı, Söz Tutci'nin ise 3 çocuğuyla birlikte Gölcük'te ikamet ettiği ifade edildi.

2022-2023 yıllarında Mustafa Y'nin, eski eşi Sözen Tutci ve oğlu Vedat Y'ye yönelik tehdit ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" eylemlerinde bulunduğunun belirtildiği iddianamede, yapılan şikayetler üzerine Mustafa Y. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği vurgulandı.

ÇOCUĞUN KENDİSİNDEN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞ

İddianamede, Mustafa Y'nin çocuklarının kendisine hakaret ettiğini, Vedat Y'nin öz oğlu olmadığını düşündüğünü ve annesi Sözen Tutci'ye pornografik videolar çektirdiğini iddia ettiğinin kaydedildiği iddianamede, bu nedenle Mustafa Y'nin, eski eşi ve oğlunu öldürmeye karar verdiği, bu amaçla daha önceden planlar yaptığı ve silah temin ettiği ifade edildi.

EVE 2 SİLAHLA GİTMİŞ

Mustafa Y'nin olayı gerçekleştirmeden 3-4 gün önce Mersin'den Kocaeli'ye gelerek otelde kaldığının aktarıldığı iddianamede, daha sonra 2 silahla boşandığı eşinin evine giderek onları öldürdüğü belirtildi. Ayrıca iddianamede, sanığın, olayı gerçekleştirmeden 3-4 gün önce Mersin'den Kocaeli'ye gelerek bir otelde kaldığı, ardından da iki silahla eski eşinin evine gittiği ve cinayeti işlediği kaydedildi.

"ESKİ EŞİMİN MÜSTEHCEN SİTELERDE GEZDİĞİNİ GÖRDÜM"

İddianamede, sanık Mustafa Y'nin ifadesi de yer aldı. Mustafa Y., ifadesinde, "Sözen Tutci eski eşi olur. Vedat'ın ise öz oğlum olup olmadığı konusunda emin değilim. Olayda kullandığım tabancaları başka birinden para karşılığında temin ettim. Vedat'ın arkadaşlarıyla konuşarak, eski eşim olan Sözen Tutci ile cinsel birliktelik için anlaşmışlar. Vedat, bir arkadaşı ile 657 kez cinsel ilişkiye girerek, cinsel ilişki sırasında alınan video kayıtlarını internette yayınladı. Bu videolardan birine denk geldim. Eski eşimin, isminin Mehtap Soykan olarak müstehcen sitelerinde gezdiğini gördüm. Bu konuyu Sözen Tutci'nin abisiyle konuştum. Abisi bana, 'Git eski eşini öldür.' dedi. Yine aynı şekilde kendi abime Mahmut Y.'ye de durumu anlattığımda o da Sözen'i öldürmem gerektiğini söyledi" dedi.

"OLAY YERİNE VEDAT'I ÖLDÜRMEK İÇİN GİTTİM"

Olay günü husumetli oldukları konuları konuşmak için oğlu Vedat ile eski eşi Sözen Tutci'nin ikametine gittiğini söyleyen Mustafa Y., "Evde Vedat ve Sözen üzerime atladı. Vedat'ın üzerime atlamasıyla belimdeki silahı çıkararak Vedat'ın ayaklarına doğru ateş ettim. Sözen'in üzerime atlamasıyla elimdeki silah 3-4 el ateş aldı. Sözen, elimdeki silahı alıp balkona doğru koştu. Silahı almak için peşinden balkona gittim. Gittiğinde Sözen silahı balkondan dışarı attı. Vedat, koridorda odasına giderek elinde silahla mutfak balkon kapısı önüne gelip, balkonda 3-4 el bana ateş etti. Vedat'ın sıktığı mermi göğsüme ve kafama isabet etti. Vedat ben yerdeyken tekme attı. Balkonda yerde yatarken Sözen'den ses gelmedi. Olay yerine Vedat'ı öldürmek için gittim, ona kasten ateş ettim. Olay yerine tek bir silahla gittim" diye konuştu.

"KARDEŞİM BABAMIN AİLE İÇİ ŞİDDETİ NEDENİYLE İNTİHAR ETTİ"

Mağdur şüpheli Vedat Y. ise ifadesinde, "Babam 2 yıldır sürekli bizi tehdit ve taciz ediyordu. Uzun zamandır kendisiyle iletişim kurmuyordum. Tüm ailem babam hakkında uzaklaştırma kararları almıştı. Hatta kardeşlerimden biri, 2010 yılında babamın aile içi şiddeti nedeniyle intihar etti. Olayın yaşandığı evde annem ve 2 kardeşimle birlikte yaşıyoruz. Olay günü annemle salonda çay içiyorduk, o esnada kapı çaldı. Kapı deliğinde baktığımda kimseyi göremedim. Kapıyı açtığımda babam direkt göğsüme doğru 4-5 el ateş etmeye başladı. Geri geri koridordan kaçmaya başladım, evin odalarından birine girerek kapıyı kapattım. O sırada annem çığlık atarak koridora doğru geldi, ateş etme sesleri duydum. Annemi düşünerek bulunduğum odadan çıktım" şeklinde konuştu.

"BABAMI ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Mustafa Y'nin kendisine ve annesine diz çöktürdüğünü söyleyen Vedat Y., ifadesine şöyle devam etti:

"Annemin karın üstü kısmından kanaması olduğunu gördüm. Babam, annemin sol göğsüne doğru bir el daha ateş etti. O sırada babamın üzerine atladım ve aramızda boğuşma başladı. Annem balkona koştu. Babam da boğuşmadan kurtularak balkona doğru gitti. Koridorda bir silah düştü ancak baktığımda babamın belinde bir silah daha gördüm. Yere düşen silahı aldım. Babamın annemi balkonda sıkıştırdığını gördüm. Korkutmak için balkonunun kapısından havaya doğru bir kere tetiğe bastım. Tetiğe bastığımda silah geri tepti. Silaha bir kez bastım, 4-5 kez ateş aldı. Silah kullanmayı bilmiyorum, babamı öldürme kastım yoktu. Babamın başından ve göğsünden yaralandığını görmedim. Annem ayak ucunun diğer tarafına doğru yerde yatıyordu"

"HEM SENİ HEM SÖZEN'İ VE VEDAT'I VURACAĞIM"

Olaya ilişkin ifadesine başvurulan sanığın abisi Mahmut Y., kardeşiyle 10 yıldır görüşmediğini belirterek, "Bunun nedeni Mustafa ailesine ve çevresine zarar veriyor. Eşini aldattı, kumar oynuyordu, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı vardı. Olay tarihinden yaklaşık 6 ay önce Mustafa telefonla beni aradı. 'Bana destek çıkmıyorsun, göreceksin, gelip hem seni hem de Sözen ve Vedat'ı vuracağım' şeklinde sözler söyledi. Mustafa'ya yanlış yolda olduğunu, insanları tehdit edip onlara iftira attığını ve kendisiyle işimin olmayacağını söyledim ve telefonu kapattım, ardından kendisini engelledim" dedi.

Sözen Tutci'nin abisi Feyzettin Tutci de, Mustafa Y. ile yaklaşık 10 yıldır görüşmediğini, sanığın farklı numaralardan arayarak iletişim kurmaya çalıştığını ancak kendisinin irtibat kurmadığını ve numaraları engellediğini söyledi. Ayrıca Feyzettin Tutci, Mustafa Y'nin bir yıl önce kendisine müstehcen videolarla ilgili bir şeyler söylemeye çalıştığını ancak anlatmasına izin vermediğini de ifade ederek, "Kendisine, 'Ben kardeşimden eminim, imkanı yok' diyerek aradığı numaraları engelledim" ifadelerini kullandı.

CİNSEL İÇERİKLİ VERİLERE ULAŞILMADI

Mağdur şüpheli Vedat Y'ye ait cep telefonunda yapılan incelemede, herhangi bir cinsel içerikli video ile "Mehtap Soykan" profil adıyla yapılmış bir paylaşımın bulunmadığı, silahla ilgili görsel ve mesajlara rastlandığı, tehdit veya hakaret içerikli mesajın bulunmadığı ve Vedat Y. ile Mustafa Y. arasında herhangi bir iletişimin tespit edilmediği belirtildi.

Maktul Sözen Tutci'ye ait cep telefonunda yapılan inceleme sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda ise cinsel içerikli herhangi bir video veya "Mehtap Soykan" adına ait paylaşım bulunmadığı, silah ile ilgili herhangi bir görsel ya da mesajın yer almadığı, Mustafa Y. ile iletişim kurulmadığı ve tehdit veya hakaret içerikli mesajların tespit edilmediği ifade edildi.

TELEFONUNDA MEHTAP SOYKAN PROFİL ADI İLE PAYLAŞIMLAR BULUNDU

Mustafa Y'ye ait cep telefonunda yapılan incelemeye ilişkin bilirkişi raporunda ise cinsel içerikli videolar ile "Mehtap Soykan" profil adına ait bazı paylaşımların bulunduğu, bu paylaşımlarda şahısların yüzlerinin seçilemediği, silahlarla ilgili görsel ve mesajlara yer verildiği, tehdit ya da hakaret içeren mesajların bulunmadığı, silahlarla ilgili çeşitli YouTube videolarının izlendiği, ölen Sözen Tutci ve Vedat Y. ile iletişimin bulunmadığı ve uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili bazı mesajların yer aldığı tespit edildi.



