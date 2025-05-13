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Eski eşini otomobille ezmeye çalıştı! Sırtüstü düşen kadın hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı
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Eski eşini otomobille ezmeye çalıştı! Sırtüstü düşen kadın hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bayrampaşa'da bir şahıs tartıştığı eski eşini otomobille ezmeye kalkıştı. Şüpheli Cihan N., otomobili kaldırımda duran Merve K'nin üzerine sürdüğü sırada kaçmaya çalışan kadın sırtüstü otopark girişine düştü. Merve K. hastaneye kaldırılırken, eski koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayrampaşa'da, tartıştığı eski eşine otomobille çarparak yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Kocatepe Mahallesi Ömür Sokak'ta 11 Mayıs'ta otomobiliyle ilerleyen Cihan N. ile sokakta gördüğü eski eşi Merve K. arasında tartışma yaşandı.

Kısa süreli tartışmanın ardından Cihan N., otomobili kaldırımda duran Merve K'nin üzerine sürdü.

Eski eşini otomobille ezmeye çalıştı! Sırtüstü düzen kadın hastanelik oldu - 1. Resim

ESKİ EŞİNİ ARABAYLA EZMEYE KALKIŞTI, KADIN SIRTÜSTÜ KALDIRIMA ÇARPTI 

Merve K., otomobilin çarpması sonucu binanın otopark girişine sırtüstü düşerek yaralandı. Yaralı kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Eski eşini otomobille ezmeye çalıştı! Sırtüstü düzen kadın hastanelik oldu - 2. Resim

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Cihan N., emniyetteki işlemleri sonrası ''kasten yaralama'', ''tehdit'' ve ''tedbir kararına aykırılık'' suçlarından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin otomobille çarptığı eski eşinin yaralanmasına neden olduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

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