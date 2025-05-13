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Osmaniye'de vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Osmaniye&#039;de vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğarak öldürdü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'de kan donduran bir olay meydana geldi. Suriye uyruklu Ali M., tartıştığı annesi Nura Z.'yi dövdükten sonra boğarak öldürdü. Nura Z.'nin cansız bedeni otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi götürüldü. Şüpheli Ali M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Osmaniye merkez Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak’ta tüyler ürperten bir cinayet işlendi.

Osmaniye'de vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğarak öldürdü - 1. Resim

Suriye uyruklu Ali M. ile annesi Nura Z. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine annesini dövmeye başlayan Ali M., daha sonra annesini boğarak öldürdü.

Osmaniye'de vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğarak öldürdü - 1. Resim

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Ali M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nura Z.'nin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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