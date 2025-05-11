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Osmaniye'de acı olay! 15 yaşındaki çocuk derede boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Osmaniye&#039;de acı olay! 15 yaşındaki çocuk derede boğuldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'de serinlemek için dereye giren 15 yaşındaki Mustafa Miraç Yabaş, boğularak hayatını kaybetti.

Osmaniye’nin Karacalar Mahallesi’nde arkadaşlarıyla birlikte mesire alanına giden Mustafa Miraç Yabaş, serinlemek amacıyla Karaçay Deresi’ne girdi.

Bir süre sonra suda kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi.

Osmaniye'de acı haber! 15 yaşındaki çocuk derede boğuldu - 1. Resim

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekiplerinin yaptığı arama sonucu Yabaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de acı haber! 15 yaşındaki çocuk derede boğuldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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