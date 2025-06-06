Eskişehir'de otobüs tramvay durağına daldı: 2 yaralı

Eskişehir'de Kurban Bayramı'na gölge düşüren kazada kontrolden çıkan otobüs, tramvay durağına daldı. Kazada sürücü ile 1 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde 2 Eylül Caddesi üzerinde E.E. yönetimindeki şehir içi ulaşımda kullanılan otobüs, sürücünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak Atatürk Lisesi Tramvay Durağı'na çarptı.

Kazada durakta bulunan Z.P. isimli yolcu yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan kadın sürücüyü ve duraktaki vatandaşı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Bayram sebebiyle durağın nispeten boş olması facianın ucuz atlatılmasına neden oldu.

DURAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kazadan dolayı tramvay seferleri yaklaşık 1 saat aksadı. Otobüs ekipler tarafından yapılan olay yerinden kaldırıldı. Otobüsün ön kısmının ağır hasar aldığı ve durağın da kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.