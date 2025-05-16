Evinde 12 köpekle yaşayan kadın gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 12 sokak köpeğiyle birlikte yaşadığı apartman dairesini çöp eve çeviren Nihal K., ev sahibince aldırılan tahliye kararına direnince polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İlginç olay, Turgutlu ilçesi Seyfi Delirsoy Caddesi'nde bir apartman dairesinde sabah saatlerinde meydana geldi.

12 sokak köpeğiyle birlikte yaşayan kadının evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları şikayetçi oldu. Ev sahibi uzun süredir evin tahliyesi için girişimlerde bulunurken, evdeki kötü koku ve hijyen sorunları nedeniyle çevre sakinlerinin de şikayetlerde bulunduğu öğrenildi.

"BEN ONLARI İYİLEŞTİRİYORUM"

Şikayetler üzerine polis ve belediye ekipleri adrese yönlendirildi. Evde yapılan ilk incelemelerde, evin ciddi şekilde kirlendiği, çöplerin biriktiği ve köpeklerin bakımsız bir şekilde yaşadığı tespit edildi. Köpeklerde sağlık ve davranış sorunları olduğu belirtilirken, Nihal K. isimli kişinin ifadesinde veteriner hekim olduğunu ve "Hayvanların travmaları var, ben onları iyileştiriyorum" dediği öğrenildi.

Nihal K.'nin polislere direndiği ve müdahale sırasında kelepçeyle gözaltına alındığı öğrenildi. Hayvanların durumu için belediye veteriner ekipleri sürece dahil olurken, olayla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.