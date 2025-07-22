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FETÖ yalanıyla yaşlı adamı 4 milyon 250 bin TL dolandırdılar! Zanlının savunması "pes" dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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FETÖ yalanıyla yaşlı adamı 4 milyon 250 bin TL dolandırdılar! Zanlının savunması &quot;pes&quot; dedirtti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da kendilerini polis olarak tanıtıp, "FETÖ kimliğinizi kopyaladı" yalanıyla 70 yaşındaki Arif A.'nın 4 milyon 250 bin TL değerinde altınını alan Hayri İ. ve Rıdvan G. yakalandı. Altınları elden alan zanlı Rıdvan G. emniyetteki sorgusunda "Ben gitmedim, altın falan almadım" diyerek "pes" dedirten bir savunma yaptı.

Kendilerini polis olarak tanıtan Hayri İ. (23) ile Rıdvan G. (35), Arif A.'ya (70) ulaşıp "FETÖ kimliğinizi kopyalayıp kullandı" diyerek korkuttu. Şüpheliler ardından "Evinizdeki altınları polislere teslim etmeniz gerekiyor, operasyon yapılacak. Operasyon bittikten sonra tekrardan altınlarınız teslim edilecek" diyerek Arif A.’yı kandırdı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Eve gelen Rıdvan G., Arif A.’dan 4 milyon 250 bin TL değerinde altını alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Arif A., durumu Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, telefon kayıtları ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından Rıdvan G. ve Hayri İ., saklandıkları adreslerde yakalandı.

"PES" DEDİRTEN SAVUNMA

Emniyetteki sorgusunda Rıdvan G., "Ben gitmedim, altın falan almadım" diyerek suçlamaları inkar ederken, Hayri İ. de suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki zanlı da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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