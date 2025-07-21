25 milyon TL'lik dolandırıcılık! 400 televizyon bulundu: 3 tutuklama

Hatay'da nakliye sırasında toplam değeri 25 milyon TL'yi bulan 492 televizyonu teslim etmeyip, mal sahibini dolandıran şahıslar, polis ekiplerinden kaçamadı. Antakya ve İskenderun ilçelerinde yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Hatay'da nakliye esnasında 25 milyon TL değerinde 492 adet televizyonu mal sahibine teslim etmeyen şahıslar, sırra kadem bastı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine nakliye dolandırıcılığına yönelik 9 Temmuz-14 Temmuztarihleri arasında 6 gün boyunca kapsamlı güvenlik kamerası ile saha çalışması yaptı.

5 KİŞİ YAKALANDI

Çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri N.Y., A.E., B.Ç., C.Ç. ve H.Ç. tespit edildi. Şahıslar, Antakya ve İskenderun ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Suça konu yaklaşık 20 milyon TL tutarındaki 400 adet televizyon, farklı noktalarda bulunarak asıl sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; N.A., A.E. ve C.Ç. tutuklandı, diğer 2 şahıs serbest bırakıldı.