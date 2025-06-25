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Hatay’da kan donduran olay! Eline aldığı satırla dehşet saçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hatay’da kan donduran olay! Eline aldığı satırla dehşet saçtı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da yaşanan yol verme tartışması sonrası bir sürücü, diğer aracın sürücüsüne satırla saldırdı. Aracında hasar oluşan kamyon şoförü korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Korkunç olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde yaşandı. Kamyon ve otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışmasına sinirlenen sürücü, satırla kamyona saldırdı. 

Hatay’da kan donduran olay! Eline aldığı satırla dehşet saçtı - 1. Resim

KAMYON CAMINI KIRDI

Kamyon sürücüsü tarafından kayıt altına alınan anlarda öfkeli sürücü, araca zarar vererek camı kırdı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, olayda kamyon şoförü kırılan camlar nedeniyle elinden yaralandı.

Hatay’da kan donduran olay! Eline aldığı satırla dehşet saçtı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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