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Haberler > Yaşam > Depremde evi yıkılmıştı, yangında eşyaları kül oldu! Hatay'da yürek burkan manzara

Depremde evi yıkılmıştı, yangında eşyaları kül oldu! Hatay'da yürek burkan manzara

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Deprem, Yangın, Afet, Hatay, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat günü Hatay'daki depremde 2 katlı evi yıkılan kadının kuradan çıkan yeni evi için aldığı eşyalar, orman yangınında yandı. Yeni aldığı eşyaların yanmasıyla büyük üzüntü yaşayan afetzede, "Ben hiçbir şey istemiyorum. Bu insanların doğadan, ağaçlardan ve ormanlardan ellerini çekmesini istiyoruz. Biz eşimle birlikte el ele vererek tekrar yine yaparız" dedi.

Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan Duygu Yalman ve ailesinin yaşadığı 2 katlı ev, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremde yıkıldı.

Geçtiğimiz aylarda kendisine deprem konutlarından ev çıkan Yalman, yeni yuvası için hayallerle eşya almaya başladı.

Aldığı eşyaları Üçgedik Mahallesi'nde bulunan konteyner ve çadır içerisinde depolamaya başladı.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Yalman ailesinin eşyalarının olduğu çadıra ve konteynere sıçradı.

Yeni evi için hevesle aldığı eşyalar küle dönen afetzedenin çaresizliği yürek burktu. 

"HAYALLERİMİZ GİTTİ AMA ÇOK ŞÜKÜR CANA BİR ŞEY OLMADI"

Duygu Yalman yangınla birlikte yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Ben 18 yıldır Üçgedik Mahallesi'ndeyim. Bundan önce de yangın oldu ama bunun gibi değildi. Bu akıldışı bir şeydi. Ben sadece bir tek şey istiyorum, ormanlarımızı yakmasınlar. Çünkü hiçbir şey kalmadı.

Önce pandemi, sonra deprem oldu. Tekrar toparlandık ama bu defa da yangın başımıza geldi.

Ben bunu doğal afet olarak görmüyorum. Kötü niyetle fesat insanlar ormanlarımızı yakmasaydılar biz bu hale gelmeyecektik.

Depremde evi yıkılmıştı, yangında eşyaları kül oldu! Hatay'da yürek burkan manzara - 1. Resim

Orada binlerce yaşayan hayvanımız ve canlılarımız vardı. Klima, fırın, set üstü ocak, difriz, oturma odası takımı, ankastre, kombin, yatak odası takımı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi TOKİ'deki çıkan yeni ev için eşyaların birçoğu hazırdı.

Depremde 2 katlı evim vardı ama yıkıldı. Yıkıldıktan sonra her şeyimizi kaybettik. Tekrardan sil baştan yaptık ve TOKİ'den de ev çıkmıştı.

Yeni evimiz için her şeyi hazırlamıştık ama hepsi yangında gitti. Ben hiçbir şey istemiyorum. Bu insanların doğadan, ağaçlardan ve ormanlardan ellerini çekmesini istiyoruz. Biz eşimle birlikte el ele vererek tekrar yine yaparız. Bir şekilde yolunu buluruz.

Giden canlar ve o kadar hayvanlar hiçbiri geri gelmeyecek. Hayallerimiz gitti ama çok şükür cana bir şey olmadı. Yapacak hiçbir şey yok, her şey gitti." 

Depremde evi yıkılmıştı, yangında eşyaları kül oldu! Hatay'da yürek burkan manzara - 2. Resim

Depremde evi yıkılmıştı, yangında eşyaları kül oldu! Hatay'da yürek burkan manzara - 3. Resim

Depremde evi yıkılmıştı, yangında eşyaları kül oldu! Hatay'da yürek burkan manzara - 4. Resim

Depremde evi yıkılmıştı, yangında eşyaları kül oldu! Hatay'da yürek burkan manzara - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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