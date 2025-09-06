Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaz sızıntısı şüphesi mahalleyi ayağa kaldırdı! Herkes tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Erzurum'un Horasan ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde doğalgaz kaçağı olduğu şüphesi vatandaşları harekete geçirdi. Ekipler, mahalle sakinlerini tahliye ederek bölgede güvenlik önlemi aldı.

Erzurum'un Horasan ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde doğalgaz kokusu geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri yönlendirildi.

MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ, ÇALIŞMA BAŞLADI

Olay yerine gelen ekipler, mahalle sakinlerini hızla bölgeden uzaklaştırdı ve güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz dağıtım şirketi ise ekipleri sızıntının kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.

Yetkililer, herhangi bir kıvılcım oluşmaması ve güvenlik önlemlerine uyulması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ekiplerce yapılan gerekli çalışmaların ardından gaz sızıntısı giderildi ve mahallede hayat normale döndü.

