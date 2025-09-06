Gaz sızıntısı şüphesi mahalleyi ayağa kaldırdı! Herkes tahliye edildi

İlgili Haber Mutfakta doğal gaz sızıntısı az kalsın faciaya yol açıyordu!

MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ, ÇALIŞMA BAŞLADI

Olay yerine gelen ekipler, mahalle sakinlerini hızla bölgeden uzaklaştırdı ve güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz dağıtım şirketi ise ekipleri sızıntının kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.

Yetkililer, herhangi bir kıvılcım oluşmaması ve güvenlik önlemlerine uyulması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ekiplerce yapılan gerekli çalışmaların ardından gaz sızıntısı giderildi ve mahallede hayat normale döndü.