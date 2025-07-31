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Mutfakta doğal gaz sızıntısı az kalsın faciaya yol açıyordu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mutfakta doğal gaz sızıntısı az kalsın faciaya yol açıyordu!
Sakarya, Yangın, Yaralanma, Adapazarı, 112, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da bir sitede doğal gaz sızıntısı az kalsın büyük bir faciaya yol açıyordu. Doğal gaz parlamasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir site içindeki dairede doğal gaz sızıntısının sebep olduğu parlamada bir kişi yaralandı.

MUTFAKTA DOĞAL GAZ SIZINTISI

Korucuk Mahallesi İdealkent Sitesi içinde meydana gelen olayda, bir dairenin mutfak bölümünde doğal gaz sızıntısı sebebiyle parlama yaşandı. Ufak çaplı yangının da çıktığı parlamada bir kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mutfakta doğal gaz sızıntısı az kalsın faciaya yol açıyordu! - 1. Resim

BİR KİŞİ YARALANDI

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk ederken itfaiye ekipleri ise evdeki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri ise hususa ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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