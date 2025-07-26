Gaz musluğu kapanıyor mu? Katar AB’ye resti çekti! "LNG’yi durdururuz"

Avrupa’nın enerji damarlarından biri kesilmek üzere! Katar, Avrupa Birliği’nin yeni sürdürülebilirlik yasalarına sert tepki gösterdi. Doha yönetimi, yasal düzenlemelerde geri adım atılmazsa sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatını durdurabileceğini açıkladı.

Katar, Avrupa Birliği'nin yeni kurumsal sürdürülebilirlik yasaları nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini durdurma tehdidinde bulundu. Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Welt am Sonntag’ın haberine göre, Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi tarafından Belçika hükümetine gönderilen resmi bir mektupta, AB’nin sürdürülebilirlik yasalarında değişiklik yapılmazsa, Katar’ın AB dışındaki pazarlara yönelmek zorunda kalacağı iletildi.

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KATAR: ALTERNATİF PAZARLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ

Reuters’ın da gördüğü mektupta Kaabi, AB'deki kurumsal sürdürülebilirlik durum tespiti direktifi (CSDDD) kapsamında yapılan düzenlemelerin, özellikle şirketlerin iklim geçiş planı hazırlama zorunluluğunun Katar'ın çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı.

Mektupta "Basitçe ifade etmek gerekirse, CSDDD'de daha fazla değişiklik yapılmazsa, Katar Devleti ve QatarEnergy'nin LNG ve diğer ürünlerimiz için daha istikrarlı ve sıcak bir iş ortamı sunan AB dışındaki alternatif pazarları ciddi şekilde değerlendirmekten başka seçeneği kalmayacaktır" denildi.

CSDDD NEDİR, NEDEN TARTIŞILIYOR?

AB tarafından hazırlanan CSDDD, Avrupa’da faaliyet gösteren büyük şirketleri insan hakları ihlalleri ve çevre zararlarını içeren tedarik zinciri sorunlarını tespit etmeye ve düzeltmeye zorluyor. Ayrıca Paris Anlaşması çerçevesinde iklim geçiş planı hazırlamayı da şart koşuyor.

Brüksel yönetimi, bu yıl başında tasarıda bazı yumuşatmalar önerdi; ancak Katar, bu değişikliklerin yetersiz olduğunu savunuyor.

"NE KATAR DEVLETİ'NİN NE DE QATARENERGY'NİN NET SIFIR HEDEFİ VAR"

Mektubun ekinde yer alan açıklamalarda, Katar’ın yakın gelecekte “net sıfır” karbon emisyonu hedeflemediği açıkça ifade edildi. Doha yönetimi, Paris Anlaşması kapsamındaki hedeflerin belirlenmesinin her ülkenin kendi inisiyatifinde olduğunu savunarak, AB’nin yasal çerçevesini ulusal egemenliğe müdahale olarak nitelendirdi.

AB TARAFI YORUM YAPMADI

Belçika'nın AB temsilciliği mektup hakkında yorum yapmazken, Avrupa Komisyonu, 13 Mayıs’ta Katar’dan benzer bir mektup aldığını doğruladı. Komisyon sözcüsü, üye ülkelerin ve milletvekillerinin tasarıda yapılacak değişiklikleri şu an müzakere ettiğini ileri sürüldü.

Yeni düzenleme, uyum sağlamayan şirketlere küresel cirolarının %5’ine kadar para cezası getirebilecek. Avrupa’nın LNG ihtiyacının yaklaşık %14’ünü karşılayan Katar’ın böyle bir adımı, enerji güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.