Gaziantep’te yolcu otobüsü, tırla çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

Dün gece saatlerinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesi mevkiinde Konya-Kahta seferini yapan yolcu otobüsü, tırla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu ve otobüs personeline ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı 22 yolcu, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te feci kaza! Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE MUAVİN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otobüs şoförü T.D. ile muavin M.S.Ç.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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