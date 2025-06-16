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Genç Elif'in feci sonu! Su deposunu kontrol ederken canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Genç Elif&#039;in feci sonu! Su deposunu kontrol ederken canından oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde 16 yaşındaki Elif Uçar, evlerinin damı üzerinde bulunan su deposunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan Elif, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yeniaslabaşar köyünde sabah saatlerinde evlerinin damı üzerinde bulunan su deposunu kontrol etmek isteyen Elif Uçar, hidrofora bağlı elektriğin temassızlık yapması nedeni ile akıma kapıldı.

Genç kızın ailesi tarafından baygın halde bulunması ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

112 ambulans ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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