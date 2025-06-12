Genç kadını iple boğup gömmüşlerdi! Katil kardeşler için istenen ceza belli oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ayrı yaşadığı eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık ile ona yardımcı olduğu ileri sürülen kardeşinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, her iki kardeşin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp hafriyat alanına gömen tutuklu sanık Fırat Yıldızhan (33) ile olay sırasında yanında bulunan ve cesedi gömmesine yardımcı olan kardeşi Yağız Yıldızhan'ın (21) için savcı açıkladığı mütalaa da iki kardeş için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde geçen yıl 16 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Fırat Yıldızhan boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki'deki evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i evinin önünden otomobille alarak Lapseki'den Biga istikametine doğru yola çıktı. Bu sırada ikili tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i iple boğarak öldürüp, cesedini Biga'nın Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bir hafriyat alanına gömdü.

CESEDİ HAFRİYAT ALANINDA BULUNMUŞTU

Saliha Gizem'den haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda Saliha Gizem'in Lapseki'den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından Fırat Yıldızhan ile ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi. Polis ekipleri Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanında Saliha Gizem'in cansız bedenini buldu.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan Fırat Yıldızhan ve kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATİL KARDEŞLER HAKİM KARŞISINDA

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan'ın 'tasarlayarak eşe karşı öldürme', kardeşi Yağız Yıldızhan'ın ise 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması için dava açıldı. Davanın 6'ncı duruşması Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan ile Yağız Yıldızhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları hazır bulundu.

"İLK KEZ GÖZÜMÜN ÖNÜNDE CİNAYET İŞLENDİ"

Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Fırat Yıldızhan, "Bu olay hiçbir şekilde planlanmadı. Beni kendisi çağırdı. Her şey bir anda konuşurken gelişti." dedi. Tutuklu sanık Yağız Yıldızhan ise, "Bu olayın olacağını bilmiyordum. Bilseydim arabaya binmezdim. Ben engellemeye çalıştım ancak başarılı olamadım. İlk kez gözümün önünde cinayet işlendi. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 2 kardeş hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların ve tanıkların dinlenmesinin ardından sanıklar Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.