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Görüntüler tepki çekti! Yine aynı belediye... Bir hayvan katliamı daha ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Görüntüler tepki çekti! Yine aynı belediye... Bir hayvan katliamı daha ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da geçtiğimiz ay kent çöplüğüne çuvallar içinde öldürülmüş halde atılan onlarca köpek ile gündeme gelen CHP'li Osmangazi Belediyesi yine bir hayvan katliamına imza attı. Bu defa Hamitler'deki Hayvan Barınağı'nda onlarca köpeğin ilaçla öldürüldüğü ortaya çıktı. Katliamın ardından hayvanseverler barınak önünde dün gece nöbet tutup eylem yaptı.

Osmangazi Belediyesi'ne ait Hamitler Hayvan Barınağı'nda ilaçla öldürülen köpekler, bir kamyona koyularak kent çöplüğüne atıldı. Durum üzerine çok sayıda hayvansever, Hamitler Hayvan Barınağı'nda protesto gösterisi düzenledi.

HAYVANSEVERLERDEN PROTESTO

Bursa'da bir vatandaşın Hamitler Hayvan Barınağı'nda çektiği görüntülerde, hayvanlara kasti olarak 'T61' isimli ilacı verildiği, bundan dolayı da çok sayıda köpeğin öldüğü görüldü. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Bursa ve çevre illerden gelen hayvanseverler, Hamitler Hayvan Barınağı önünde protesto gerçekleştirdi.

Görüntüler tepki çekti! Yine aynı belediye... Bir hayvan katliamı daha ortaya çıktı - 1. Resim

Hayvansever Onur Karaman konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Buradaki hayvansever arkadaşlarımızın uzun zamandır kulağına gelen bir duyum vardı. Osmangazi Belediyesi'ne bağlı olan bu barınakta, sahipsiz canlara karşı kötü müdahale, hatta katliamların olduğuna dair iddialar vardı. Hayvansever arkadaşlarımız işin peşine düşerek durumu görüntülemeye çalıştı. Hiçbir şekilde bir bulguya rastlamadılar.

"BARINAK ÇALIŞANLARI HAYVANLARA İLAÇ ENJEKTE EDİYOR"

An itibariyle sosyal medyaya yansıyan görüntülerle barınak içerisinde 'T61' denilen, kuşlarda ötenaziye yol açan ilacı, barınak çalışanları masum hayvanlara enjekte ediyorlar. Videolarda da bariz bir şekilde belli. Burada toplanan arkadaşlarımız yetkililerden hesap sormaya geldi. Görevleri yaşatmak olan veteriner hekimlerin, nasıl böyle bir vicdansızlığa büründüğünü anlamaya çalışıyorlar. Vicdanımızla baş başayız. Nefes dahi almakta zorlanıyoruz. Ankara, Yalova ve İzmir'de bulunan ve durumu gören hayvansever arkadaşlarımız buraya gelmeye başladı. Sorumluların bir an önce yargı önüne çıkarılması gerekiyor. Bu olayı tüm açıklığıyla kamuoyuna açıklamaları lazım"

Hayvanseverler sabaha kadar Hamitler'deki barınak önünde nöbet tutarken, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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