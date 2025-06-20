Gözünü kırpmadan babasını öldürmüştü! Kendini bu sözlerle savundu

İstanbul Bağcılar'da tartıştığı babasını öldürdükten sonra polisi arayarak kendisini ihbar eden genç, tutuklandı. Zanlı ilk ifadesinde babasından psikolojik baskı gördüğünü söyledi.

Bağcılar Yenimahalle Mahallesi'nde dün saat 09.10 sıralarında O.D. (24) ile babası A.D. (57) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine O.D. silahıyla babasına ateş etti.

A.D. kanlar içinde yere yığılırken, oğlu polisi arayarak kendisini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, babanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

'PSİKOLOJİK BASKI' SAVUNMASI

O.D. gözaltına alınırken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İfadesinde babası ile uzun süredir sorun yaşadığını iddia eden şüphelinin, psikolojik baskı gördüğünü iddia ettiği öğrenildi. Şüphelinin adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.