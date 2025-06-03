Güngören'de gece yarısı korkutan yangın! Ekipler alarma geçti
Güngören'de tekstil malzemeleri üreten bir firmada yangın çıktı. 4 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
İstanbul'un Güngören ilçesinde gece yarısı korkutan anlar yaşandı. Saat 02.00 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesinde, atkı ve bere üretimi yapan 4 katlı iş yerinin bodrum katında yangın çıktı. İş yerinden duman çıktığını gören çevre sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
YARALANMA VEYA CAN KAYBI YOK
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kapalı kalan kapısını açmak için uğraştıktan sonra yangına müdahalede bulundu. Kapalı kapının açılmasının ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı olarak beklediği olay yerinde polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.
Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.