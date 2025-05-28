Güngören’de iş yerinde patlama! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Mayıs 2025 09:04 - Güncelleme: 28 Mayıs 2025 09:11 - Güncelleme:

Güngören’de bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, patlama anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Sanayi Mahallesi Sadet Sokak’ta yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İŞ YERİNDE PATLAMA Sabah saatlerinde lazer kesim işleri yapılan bir dükkanda patlama meydana geldi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlgili Haber Çin'de kimya fabrasında büyük patlama! Zehirli duman yayıldı, kurtarma operasyonu başlatıldı 4 İŞ YERİ, 2 ARAÇTA HASAR OLUŞTU Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, 4 iş yeri ve 2 araçta hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci