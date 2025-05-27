Çin'de kimya fabrasında büyük patlama! Zehirli duman yayıldı, kurtarma operasyonu başlatıldı

Çin’in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Yerel saatle öğleden hemen önce gerçekleşen patlama, gökyüzünü gri ve turuncu dumanlara boğarken, çevredeki binaların camlarını kırdı. Yetkililer, olay sonrası geniş çaplı bir kurtarma ve müdahale operasyonu başlattı.

Çin’in Shandong eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen şiddetli patlama, bölgeyi sarsarken gökyüzüne gri ve turuncu renkte dev bir duman bulutu yayıldı.

Yerel saatle öğle öncesi yaşanan patlama sonrası camlar kırıldı, bölgede büyük panik yaşandı. Olay yerinde çok sayıda arama kurtarma ve acil müdahale ekibi görev alıyor.

PATLAMA ANI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Devlet televizyonu CCTV’ye göre, patlama Shandong eyaletine bağlı Gaomi şehrindeki Shandong Youdao Chemical isimli fabrikanın atölyesinde gerçekleşti. Patlamanın nedeni henüz açıklanmadı. Devlet medyasında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı’nın açıklamasına göre, olay yerine 55 araç ve 232 personel gönderildi. Ek olarak, bakanlık bünyesinden bir çalışma grubu ve ilave kurtarma takımları da bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki bir otelin çalışanı, "Patlama sesi oldukça yüksekti. Sadece bir an sürdü" dedi ve otelin zarar görmediğini aktardı.

TANIKLAR: DUVARLARA ÇARPILMAKTAN SON ANDA KURTULDUK

Patlama alanından yaklaşık 6 kilometre uzakta bulunan başka bir fabrikada çalışan Meng soyadlı bir işçi, patlama sırasında "güçlü bir sarsıntı" ve "şiddetli bir hava akımı" hissettiğini söyledi. "Güçlü bir hava akımı beni o kadar korkuttu ki ofisimden çıkmaya cesaret edemedim. Kapılar ve pencereler hasar gördü. Hava akımı pencereden içeri girdi ve biraz daha yakın olsaydım beni duvara çarpabilirdi" dedi.

Reuters’a göre, patlamanın yaşandığı Shandong Youdao Chemical, Himile Mechanical'ın da sahibi olan Himile Group’a ait. Patlamanın ardından şirketin hisseleri öğleden sonra yaklaşık %4 değer kaybetti.

Şirketin web sitesinde yer alan bilgilere göre, 2019 yılında kurulan Shandong Youdao Chemical, Gaomi Renhe kimya parkında 46 hektarlık bir alanı kaplıyor ve 300'den fazla kişiyi istihdam ediyor. Firma pestisit, ilaç ve kimyasal ara ürünler geliştirip üretmekte.

2015 TİANJİN FACİASI HATIRLATILDI

Kimya fabrikasında meydana gelen şiddetli patlama, 2015 yılında Çin’in kuzeydoğusundaki Tianjin kentinde yaşanan büyük kimyasal depo patlamasını akıllara getirdi. O olayda 100’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, çevreye zehirli duman yayılmıştı.