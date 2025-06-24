Günlerdir haber yok! Bir mesajla ortadan kayboldu: Antalya, Zeynep için seferber oldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Ayşe Akagündüz, üniversite öğrencisi kızı Zeynep'ten 6 gündür haber alamadığını belirterek gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi.

Antalya’nın Aksu İlçesinde yaşayan 19 yaşındaki Zeynep Akagündüz, geçtiğimiz perşembe sabahı saat 06.30 sıralarında okuluna gitmek üzere evden ayrıldı. Ayşe Akagündüz, kızından aynı gün saat 16.00 civarında "Ben sevdiğimdeyim, beni merak etmeyin" mesajı aldı.

''KIZIM GEL, GERİ DÖN!''

Mesajın ardından defalarca kızını aradığını ancak cevap alamadığını belirten anne, "Telefona cevap vermeyince mesaj gönderdim. "Kızım gel sen ne yapıyorsun, geri dön" dedim. Hemen karakola kayıp başvurusunu yaptık. Emniyet ekipleri araştırma başlattı, Zeynep'in telefonu da incelenmeye alındı" dedi.

''ŞİKAYETİNİZİ ÇEKİN, KIZINIZI GETİRECEĞİZ''

Kızın bulunduğu yerden bir telefon aldıklarını kaydeden anne, "Şikayetinizi çekin ve yayınlanan haberi kaldırın size kızınızı getireceğiz dediler ama getirmediler. Sağlığından endişe ediyoruz. Sesini duymak istiyoruz. Bugün 6 gün oldu kızımızı bize ne gösteriyorlar ne de sesini duyuruyorlar. Dedesi, babaannesi, oğlanın babası ve annesinden hepsinden şikayetçi olmak istiyoruz. 6 gündür benim ciğerim yanıyor. Sadece kızımdan sesli mesaj geldi üzüntülü şekilde "beni merak etmeyin" diyordu" şeklinde konuştu.

''6 GÜNDÜR EVİMİZ CENAZE EVİ GİBİ…''

Akagündüz, "Ben kızımın sağlığından endişe ediyorum. Sesini duymak istiyorum. Ne gösteriyorlar ne de bir bilgi veriyorlar. 6 gündür benim evim cenaze evi gibi oldu. Babası da perişan, şeker hastası ve şekeri 500'e çıktı. Biz artık dayanamıyoruz. Kızımı istiyorum. Sesini duymak istiyorum. Onu okutmak, devlete millete yararlı bir insan olsun istiyordum. Şimdi tek isteğim onu sağ salim görmek" şeklinde konuştu.

''KENDİ İSTEĞİ DIŞINDA ORADA TUTULUYOR''

Anne Ayşe Akagündüz, kızının tutulduğunu düşündüğü evin, kendi evlerine yakın olduğunu, ancak buna rağmen kızına ulaşamadıklarını da dile getirdi. Kızının kendi isteği dışında orada tutulduğunu düşündüklerini belirten anne, şu anda hem kızının sağlığından hem de psikolojik durumundan derin endişe duyduklarını ifade etti.