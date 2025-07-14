Günün en acı karesi… Eve gidince şoke eden manzarayla karşılaştı
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir şahıs evde eşini boğazında kemerle yerde yatarken buldu. Yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Kurtuluş Mahallesi 2024 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.
BOĞAZINDAKİ ‘KEMER’ DETAYI
Edinilen bilgiye göre, H.G. evin içindeki gürültü sonrası kocası N.G’yi (70) boğazında kemer sıkılı vaziyette yerde yatarken buldu.
Kocasının düştüğünü fark ederek yardımına koşan eşi H.G, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
KOPUNCA HAYATI KURTULDU
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından N.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede N.G.’nin boğazına taktığı kemerle hayatına son vermek istediği, kemerin kopması sonucu yere düştüğü tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.