Halasının oğlunu öldürdü, eşiyle beraber tutuklandı: Korkutmak istedim...

Burdur'da halasının oğlunun aracının yolunu kesip öldüren Onur A., eşi ve iki arkadaşı hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı ilk ifadesinde öldürme kastının olmadığını ve sadece korkutmak istediğini söyledi.

Burdur'da 22 Eylül 2024 tarihinde yaşanan olayda, Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi ile 811 Sokak kesişiminde, aralarında daha önceden husumet bulunan halasının oğlu Beytullah Soylu'nun (24) kullandığı ve Durmuş S., Özcan S. (20) ile Bekir Ö.'nün (18) yolcu olarak bulunduğu otomobilin önü, Onur A. (24) tarafından otomobil ile kesildi.

Araç içerisinde oturduğu yerden Beytullah Soylu'nun aracına doğru tüfekle 2 el ateş eden Onur A., olay yerinden uzaklaştı. Açılan ateş sonucu göğsünden vurulan Beytullah, bilincini kaybetti. Durumu ağır olan Beytullah Soylu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EVDE YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan Onur A., polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda suç aleti tüfek ile birlikte bir evde saklanırken yakalandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, suç delillerini gizlediği ve Onur A.'nın saklanmasına yardım ettiği iddia edilen babası Yaşar A. (48), eşi Şerife A. (21), arkadaşları Beytullah T. (34) ve Erkan A. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen şahıslardan Onur A. ve eşi Şerife A., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken; arkadaşları Beytullah T. ve Erkan A. ev hapsi cezası verildi. Babası Yaşar A. ise serbest bırakıldı.

TUTUKLU SANIKLARIN İDDİANAMELERİ

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Onur A. ve eşi Şerife A. hakkında Beytullah Soylu'ya yönelik eylemlerinden "kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası", Bekir Ö. ve Özcan S.'ye yönelik eylemlerinden dolayı da ayrı ayrı "olası kasıtla silahla yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuksuz yargılanan sanıklar Erkan A. ve Beytullah T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Tutuklu sanık Onur A. duruşmadaki savunmasında; "İlk saldırıyı karşı taraf yaptı. Önce üzerime araba sürüp beni tehdit ettiler. Olay günü 3 arkadaşımla alkol aldıktan sonra eşimle buluşmak için arabamla seyir halindeyken önüme Özcan S. ve Özkan A. çıktı. Aracı önüme kırdılar camdan bana bağırarak "seni öldüreceğim" dedi.

Çadıra gidip av tüfeğini babamlar engel olmaya çalışsa da aldım. Eşimle parka doğru giderken takip edildiğimi fark ettim. Olay yerine geldiğimizde karşı istikametten Beytullah Soylu'nun kullandığı ve içerisinde Durmuş S., Özcan S. ve Bekir Ö.'nün olduğu araç gelerek önüme durdu. Beytullah'ın bana doğru silah çektiğini görünce sol tarafımda kapı kenarında bulunan tüfeği alarak hedef gözetmeksizin 2 el ateş ettim.

Amacım sadece korkutmaktı. Tüfeği eşim vermedi, "sık" diye bir beyanda bulunmadı ben kendim alıp ateş ettim. Daha sonra olay yerinden uzaklaştım. Kimseyi öldürme niyetim yoktu. Tüfeğimin içinde 3 kabzasında 2 mermi vardı ama ben 2 el ateş ettim çünkü panikledim. Eşim Şerife A. ve arkadaşlarım Erkan A. ve Beytullah T.'nin olayla hiçbir bağlantısı yoktur. Evlerine gittiğimde olaydan haberleri yoktu. Soruşturma aşamasında verdiğim ifadeyi hatırlamıyorum. Burada verdiğim ifade geçerlidir" dedi.

"SIK DEDİM" DEMEMİN SEBEBİ..."

Tutuklu sanık Şerife A. ise mahkemedeki savunmasında; savcılıkta verdiği ifadesinin tekrarladığını belirterek; "Durmuş, Beytullah ve Özcan S. daha öncesinde beni eve kapatarak eşimden ayırmaya çalıştı. Beni uyuşturucu kullanmaya teşvik ettiler, namusuma göz diktiler.

Ben sorgulama esnasında uyuşturucu madde etkisindeydim. Emniyetteki ifademde "sık" dedim dememin sebebi bu süreçte cezaevinde daha güvenli olacağımı düşünmemdi. Ama böyle bir olay olmadı" sözlerini sarf etti.

Vefat eden Beytullah Soylu'nun eşi Ayşe Soylu, babası Servet Soylu, Annesi Sevim Soylu, olay günü araç içerisinde bulunan Bekir Ö., Durmuş S., Özcan S. ise sanıkların en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep etti. Maktül avukatı sanıkların ayrı ayrı en ağır şekilde cezalandırılmalarını, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ev hapsiyle yargılanan sanıkların ise tutuklu olarak yargılanmalarını talep etti.

Sanık Onur A.'nın avukatı iddianamede müvekkilinin aleyhine olan hususları kabul etmediklerini, sanığın lehine olan hususların iddianameye işlenmediğini bu yüzden eksik hususların giderilmesini talep ederken diğer sanıkların avukatları ise müvekkillerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması isteminde bulundu. İddia makamı ise verdiği mütalaada dosyadaki eksik hususların giderilmesini, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, ev hapsi ile yargılanan sanıklara ise uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına karar verilmesini talep etti.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Onur A. ve Şerife A.'nın tutukluluk hallerinin devamına, ev hapsiyle yargılanan Erkan A. ve Beytullah T.'nin ise ev hapsinin kaldırılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.