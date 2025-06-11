Burdur'daki kapı önü cinayetinde katil kadın konuştu! Her detayı korkunç...

Burdur'da iki çocuk annesi Özge Bedir'i öldüren Tülay A. emniyetteki ilk ifadesinde Bedir’in kendilerini konuşmak üzere eve çağırdığını, Seray’ın dışarıda beklediğini, kapı önünde konuşurken Bedir’in kendisini içeri çekerek kapıyı kapattığını, ardından hakaret edip mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını öne sürdü. Öte yandan Bedir'in eşinin Tülay A. ile geçmişte gönül ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Burdur'da yaşanan vahşette, 25 yaşındaki Seray Ö. ile 22 yaşındaki Tülay A. isimli iki kadın daha önce mahkemelik oldukları Adnan B.'nin evine gitti.

EŞİYLE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Seray Ö. site önünde beklerken, Tülay A. apartmanın birinci katındaki daireye çıkarak A.B.’nin eşi Özge Bedir (35) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbede sırasında Tülay A., Özge Bedir’i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İki şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

KORİDORDA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olaydan bir süre sonra Seray Ö. tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine Özge Bedir’in evine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından Özge Bedir, evin koridorunda kanlar içinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, kısa süre sonra şüpheliler Tülay A. ve Seray Ö.’yü Yeni Mahalle Işıldak Sokak'ta yakaladı. Arbede sırasında elinden yaralanan Tülay A., tedavi için Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Tülay A. ve arkadaşı Seray Ö. gözaltına alındı. Özge Bedir’in cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ACILI EŞ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Eşinin ölüm haberini alan ve evdeki çalışmaların bitmesini bekleyen A.B., polis aracında baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.B.’nin tedavisi sürerken, olay yerinde bulunan Bedir’in yakınları sinir krizi geçirdi.

Özge Bedir’in biri 5 yaşında, diğeri henüz 36 günlük 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

"ÖZGE BİZİ ÇAĞIRDI"

Gözaltına alınan Tülay A. emniyetteki ilk ifadesinde Özge Bedir’in kendilerini konuşmak üzere eve çağırdığını, Seray’ın dışarıda beklediğini, kapı önünde konuşurken Bedir’in kendisini içeri çekerek kapıyı kapattığını, ardından hakaret edip mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını öne sürdü.

"KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM"

Tülay A.'nın, boğuşma sırasında bıçağı elinden alıp kendisini korumak amacıyla Bedir’i bıçakladığı iddiasında bulunduğu öğrenildi. Seray Ö. ve Tülay A.’nin ifadelerinin ardından koca A.B. ve Vedat Ö. isimli bir şahsın daha ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü ifade edildi.

GÖNÜL İLİŞKİSİ VARMIŞ

Olayın arka planında ise geçmiş yıllarda Seray Ö. ile A.B. arasında yaşandığı iddia edilen bir gönül ilişkisinin bulunduğu belirtildi. O dönem A.B.’nin Seray Ö. ve Tülay A.’yı zorla arabasına bindirdiği gerekçesiyle şikayet edildiği, gözaltına alınan A.B.’nin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanarak bir süre cezaevinde kaldığı bilgisine ulaşıldı.

YAKINLARI CENAZEYE AKIN ETTİ

Hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Özge Bedir'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları ve sevenleri tarafından morgdan alınarak Sultandere Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gözaltındaki şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.