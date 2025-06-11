Vahşet Adana'da yaşandı! Annesini iş yerinde katletti: Katil her yerde aranıyor

Dehşetin adresi Adana'da 24 yaşındaki saldırgan annesini çalıştığı kebapçıda boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak katletti. Saldırgan annesini kanlar içinde bırakıp kaçtı.

Korkunç olay Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı. 44 yaşındaki Zukaa Mahmoud ilçede bir kebapçıda bulaşıkçı olarak çalışıyordu.

Her zamanki gibi işe gelen kadından dakikalar sonra 24 yaşındaki oğlu da annesinin arkasından gitti. A.B., tezgâhtaki bıçağı alıp annesine saldırdı. Şüpheli evlat, annesini defalarca bıçakladı, ardından boğazını kesip kanlar içinde bırakarak kaçtı.

SALDIRI SESLERİNİ DUYANLAR İHBAR ETTİ

Saldırı seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Zukka Mahmoud’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, cinayetin ardından kaçan katil zanlısı A. B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Anne Mahmoud’un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.