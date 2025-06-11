Kalfa, konkordato ilan eden patronunu öldürdü! Dehşet anları kamerada

Pendik'te iş adamı Aykut Karagöz ile kalfası Hamza K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Silahlı kavgada iş adamı öldü, kalfa yaralandı. Karagöz'ün bir süre önce işlerinin bozulduğu ve konkordato istediği öğrenildi.

İstanbuk Pendik'te Aykut Karagöz'ün iş yerinde alacak verecek meselesi yaşadığı 37 yaşındaki Hamza K. ile tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Karagöz silahla kalfayı yaraladı. Yaşanan arbedenin ardından silahı eline alan Hamza K. da iş insanı Karagöz'ü ateş açarak yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

İKİSİ DE SUÇ MAKİNESİ

Karagöz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Hamza K.'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, olay yerinde 4 kovan, 17 fişek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Karagöz'ün 5, Karaman'ın ise 8 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kişi arasında yaşanan arbede ve birbirlerine silahla ateş açmaları yer alıyor.

ŞİRKETİ BATIYORMUŞ

Hayatını kaybeden Aykut Karagöz'ün inşaat şirketinin olduğu ve bir süre önce işlerinin bozulması sebebiyle konkordato talebinde bulunduğu belirtildi. Karagöz'ün ayrıca Serhat Ardahan Sporun eski başkanı olduğu öğrenildi.