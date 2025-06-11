ABD'den Japonya'ya kadar ihracat yapıyordu: Dünyaca ünlü Türk şirket iflasın eşiğinde!

Türkiye'nin dünyaca ünlü 32 yıllık şirketi Güven Pres Döküm konkordato ilan etti. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi.

Küresel ekonomik kriz şirketlere iflas bayrağı çektirmeye devam ediyor. Özellikle alüminyum yüksek basınçlı dölüm üretimiyle bilinen Türkiye'nin önemli firmalarından Güven Pres Döküm de o bayrağı çekenlerden oldu.

Yıllar içine LPG sektöründen savunma sanayisinden otomotive kadar birçok alanda üretim yapan İtalya, Almanya, İsviçre, ABD ve Japonya gibi ülkelere ürün satan 32 yıllık şirket konkordato ilan etti.

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, Türkiye'nin önde gelen döküm üreticilerinden Güven Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile iştiraki GPD Pres Döküm Dış Ticaret A.Ş., finansal sorunlar nedeniyle konkordato ilan etti.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, her iki şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi. Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirket, alüminyum yüksek basınçlı dökümde uzmanlaşmış bir marka olarak biliniyor.

ÜRETİMİNİN YÜZDE 85'İ İHRAÇ

1993'te kurulan Güven Pres Döküm, LPG, savunma sanayi, otomotiv ve endüstriyel elektronik gibi çeşitli sektörlere üretim yapıyor.

2001'den itibaren ihracata ağırlık veren şirket, İtalya, Almanya, İsviçre, ABD ve Japonya gibi ülkelere ürün satıyor. Üretiminin yüzde 85'ini ihraç eden firma, ISO 9001, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2015 standartlarıyla çalışıyor.