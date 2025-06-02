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Dünyaca ünlü markalara ürün sağlıyordu! Türk tekstiline damga vuran şirket iflasın eşiğinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyaca ünlü markalara ürün sağlıyordu! Türk tekstiline damga vuran şirket iflasın eşiğinde
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hugo Boss, Mango, Zara, Diesel, Massimo Dutti, Esprit ve Timberland gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan tekstil devi Uğur Balkuv, iflasla karşı karşıya.

Yıllardır Türk tekstil pazarında kritik bir tedarikçi konumunda yer alan; Hugo Boss, Mango, Zara, Diesel, Massimo Dutti, Esprit, Timberland gibi dünyaca ünlü markalara ürün sağlayan Uğur Balkuv, iflasın eşiğine geldi.

3 AYLIK SÜRE VERİLDİ

Şirket bünyesinde yaşanan finansal sorunların ardından konkordato talebinde bulunan firma için yargı süreci başladı. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato tasdiki davası kapsamında firmaya 3 aylık geçici mühlet verilmesini kararlaştırdı.

Dünyaca ünlü markalara ürün sağlıyordu! Türk tekstiline damga vuran şirket iflasın eşiğinde - 1. Resim

İLK DURUŞMA 20 AĞUSTOS'TA

Öte yandan mahkeme, konkordato denetmeni olarak 3 isim atadı. İlk duruşmanın 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:00'te yapılacağı öğrenildi.

Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı: "Konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi hükmünce ilan olunur."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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