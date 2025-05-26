Hastane bahçesinde dehşet! Fren yerine gaza bastı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde M.E., aracında fren yerine gaza basınca bahçede bekleyen hasta yakınlarını ezdi. Kazada Aygül Batmaz hayatını kaybederken, A.A. yaralandı.

Kayapınar ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halindeki otomobil, sürücü M.E.'nin (52) fren yerine gaza basmasıyla bahçede bulunan Aygül Batmaz (45) ve A.A'ya çarptı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Batmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, A.A.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Sürücü M.E. ise olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.