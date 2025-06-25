Hatay'da korkutan olay! Denize atlarken kayalıklara çakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Haziran 2025 09:02 - Güncelleme: 25 Haziran 2025 09:03 - Güncelleme:

Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek istediği sırada denize atlarken kayalıklara çakılan bir şahıs yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın turistik ilçelerinden Arsuz'da bulunan plaja serinlemek için giden bir kişi, denize atlarken dengesini kaybederek kayalara çarptı. Çarpışma sonrası şahıs yaralanırken, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi plajda yapılan yaralı, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci