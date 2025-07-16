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Havuza bonesiz ve pantolonla girmek istediler! Yabancı uyruklular siteyi birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Havuza bonesiz ve pantolonla girmek istediler! Yabancı uyruklular siteyi birbirine kattı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir sitede yabancı uyruklu şahıslar havuza bonesiz ve pantolonlarıyla girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin havuza girmelerine izin vermemesine sinirlenen şahıslar, havuz başında görevlilere saldırdı.

Dün akşam Esenyurt'ta bulunan bir sitede oturan 2 yabancı uyruklu şahıs bonesiz ve pantolonlarıyla havuza girmek istedi. Durumu gören görevliler uyarıda bulununca şahıslar sinirlendi. Şahıslar, güvenlik görevlilerini tehdit edip "Benim paramla maaş alıyorsunuz sizi buradan çıkartmam" deyince ortalık karıştı.

BİRBİRLERİNE ŞEZLONG FIRLATTILAR

Görevliler ile site sakinleri bir anda birbirine girerken, havuz başında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgaya sitede oturan diğer vatandaşlar da dahil oldu ve taraflar birbirlerine havuz başında şezlong fırlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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