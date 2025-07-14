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Esenyurt savaş alanına döndü! İki aile birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul, Esenyurt, Kavga, Polis Müdahalesi, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta, iki ailenin kavgasında ortalık adeta karıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokağa taşarken, taraflardan biri kırık cam parçasıyla karşı tarafa saldırdı.

İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen olay, dün öğlen saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre aralarında daha önce de çeşitli nedenlerle tartışma çıkan iki aile, bu seferde gürültü nedeniyle tartıştı. 

Esenyurt savaş alanına döndü! İki aile birbirine girdi - 1. Resim

KIRIK CAM PARÇALARIYLA SALDIRDILAR

Kısa sürede büyüyen tartışma sokağa taşarken, taraflardan biri kırık cam parçasıyla karşı tarafa saldırdı. Yaşanan kavganın ardından ise diğer ailenin fertleri, kendilerini cam parçasıyla yaralayan adamın arabasına saldırdı. 

Taş ile defalarca camına vurarak kırarken, olay polisin müdahalesiyle son buldu. Yaşanan o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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