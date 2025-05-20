Haydar Çakmak dere kenarında feci halde bulunmuştu: Katilin yaşı şoke etti

Ankara'da bıçaklanarak öldürülen 40 yaşındaki Haydar Çakmak'ın katil zanlısı özel ekiple ortaya çıktı. 15 yaşındaki zanlının gasp etmek için cinayeti işlediği belirlendi.

Korkunç olay Ankara'da 16 Mayıs'ta yaşandı. 40 yaşındaki Haydar Çakmak, dere yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Çakmak'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Çakmak'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

ÖZEL EKİP 20 SAATTE KATİLİ BULDU

Olayla ilgili başlatılan soruşturma üzerine ayrıntılı kamera çalışması ile özel bir ekip kuruldu. Kurulan ekip 20 saat sonra zanlının 2010 doğumlu Y.T.B. (15) olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma sonrası yakalanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

GASP ETMEK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Aynı zamanda temizlik görevlisi olan Çakmak’ın, her gün iş ile ev arasında gidip geldiği güzergahın dere yatağı olduğu öğrenildi. Zanlı Y.T.B ise Çakmak’ı gasp etmek üzere bıçakla öldürüldü.